Fanii CFR-ului vor o minune cu Poli Iasi: "Intotdeauna am inima cat un purice cand jucati"

Suporterii CFR-ului vor o minune in meciul cu Poli Iasi, care se va juca pe 5 octombrie. Gruparea din Gruia a transmis, pe pagina de Facebook, ca asteapta un numar cat mai mare de suporteri pe stadion sa-i sustine in duelul cu Poli Iasi."Mai sunt doar cateva zile pana ne vedem din nou in Gruia! Va asteptam in numar cat mai mare sa ii sustinem pe baietii nostri in duelul cu Poli Iasi de sambata, 5 octombrie, de la ora 19:00!", transmite gruparea din Gruia. Totodata CFR Cluj a anuntat ca a pus ... citește toată știrea