Fanii i-au strigat ,,demisia" lui Dan Petrescu la finalul meciului cu Sepsi. Antrenorul are insa alte planuri: ,,Eu nu vad de ce trebuie sa plec acum"

In urma rezultatului de egalitate obtinut pe teren propriu, Dan Petrescu a vorbit despre posibilitatea de a se desparti de gruparea din Gruia. Totusi, aceste scenariu ar implica demisia antrenorului, ,,bursucul" crezand in continuare in proiectul de la CFR Cluj.Petrescu a declarat ca nu intelege de ce ar trebui sa plece de la CFR Cluj in acest moment, dar spune ca simte ca sefii clubului se gandesc sa-l indeparteze.,,Lumea nu are rabdare aici, inteleg, dar se mai intampla si meciuri ca ... citește toată știrea