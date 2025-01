Fanii lui U Cluj si Dinamo, moment emotionant in memoria a doi ultrasi: "Am mai pierdut doi ultrasi patimasi / Odihna vesnica Pasaris si Catanas"

Fanii lui U Cluj siDinamo, moment emotionant in memoria a doi ultrasi! :"Am mai pierdut doi ultrasi patimasi / Odihna vesnica Pasaris si Catanas"Meciul dintre Dinamo si U Cluj, care s-a desfasurat in aceasta seara pe Stadionul "Arcul de Triumf", incheiat 0-0 a fost marcat de un gest emotionant din partea fanilor celor doua echipe. Suporterii si-au unit fortele pentru a aduce un omagiu celor doi ultrasi care au plecat dintre noi.Mesajul fanilor in memoria celor doi ultrasiIn ciuda ... citește toată știrea