Farul - "U" Cluj 2-0. Eugen Neagoe: "Dupa ce am aratat in teren, Farul a castigat meritat acest joc"

Dupa o serie de sase meciuri fara esec in toate competitiile, Universitatea Cluj a suferit prima infrangere. Baietii lui Eugen Neagoe au cedat cu 0-2 pe terenul celor de la Farul Constanta, care au punctat prin Pitu (min. 31) si Artean (min. 51).Constantenii si-au impus jocul inca de la inceputul partidei, cand Alibec a ratat prima sansa in minutul 4, dupa o combinatie rapida. Alb-negrii au dat replica in minutul 25, cand Vladoiu a scapat singur cu portarul, dar acesta din urma l-a blocat. In ... citeste toata stirea