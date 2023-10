Duelul dintre Farul si Universitatea Cluj s-a incheiat cu o remiza, scor 1-1, intr-un meci din etapa cu numarul 13 a SuperLigii. Farul Constanta ocupa locul sase in clasament, cu 19 puncte, in timp ce U Cluj este pe locul opt in ierarhie.Ovidiu Sabau a fost multumit de prestatia echipei sale care continua sa fie neinvinsa in deplasare din luna aprilie."Un rezultat care ne multumeste. I-am dat incredere adversarului pierzand mingi. Am reusit sa tinem de rezultat, chiar daca ne-au dominat in ... citeste toata stirea