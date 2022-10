FC Botosani - Universitatea Cluj, 1-1: "U" Cluj nu a mai pierdut de 5 etape! Neagoe i-a oferit arbitrului de rezerva ochelarii sai

FC Botosani si Universitatea Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat in etapa cu numarul 12 din Superliga de fotbal. Moldovenii raman fara victorie de sase etape, in timp ce "U" isi continua parcursul in Superliga fara un esec in ultimele 5.Faza etapei a fost oferita de tehnicianul Universitatii, Eugen Neagoe. In minutul 65, Neagoe a avut o disputa inedita cu arbitrul de rezerva, Andrei Moroita. Nemultumit de hotararea "centralului" Bogdan Dumitrache, Neagoe, ironic, a vrut ... citeste toata stirea