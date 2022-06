FC Universitatea Cluj anunta un nou transfer. Un fost campion al Romaniei se alatura "studentilor"

Universitatea a bifat un nou transfer. Formatia antrenata de Erik Lincar a ajuns la un acord cu mijlocasul Florin Purece (30 de ani), ultima oara la Farul Constanta. Purece are un titlu de campion in palmares si a strans aproximativ 200 de meciuri la nivelul Ligii 1."FC Universitatea Cluj continua sa se intareasca. Clubul nostru a ajuns la o intelegere cu mijlocasul ofensiv Florin Purece, un jucator care are un titlu de campion in palmares si care a strans aproximativ 200 de meciuri la nivelul ... citeste toata stirea