FC Universitatea Cluj bifeaza al saptelea transfer pentru noul sezon! Tunisianul Adel Bettaieb a semnat contractul pe doi ani

FC Universitatea Cluj bifeaza al saptelea transfer pentru noul sezon. Atacantul tunisian Adel Bettaieb (27 de ani) a semnat un contract care se intinde pe durata a doi ani.Pana in anul 2019, Adel Bettaieb a evoluat pentru echipa secunda a clubului din "Hexagon" si a mai jucat pentru UR La Louviere in Belgia, unde a marcat 18 goluri in 28 de partide.Performanta sportiva Evolutiile bune la formatia din a patra liga belgiana i-au adus un salt important in cariera, semnand la inceputul sezonului ... citește toată știrea