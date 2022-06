FC Universitatea Cluj continua seria transferurilor. Cel mai nou nume care se va alatura "studentilor" in Liga 1

FC Universitatea Cluj anunta un nou transfer pentru sezonul din Liga 1, dupa ce s-a reunit marti seara. Marius Briceag (30 de ani), un fundas stanga cu peste 130 de meciuri in Liga 1 si care are in palmares o Cupa a Romaniei este noua achizitie a Universitatii.Marius Briceag a crescut la centrul de copii si juniori de la FC Arges. A debutat pentru prima echipa a pitestenilor in sezonul 2011/2012 al Ligii a II-a. A strans 48 de meciuri in tricoul lui FC Arges, dupa care a semnat cu CSM Ramnicu ... citeste toata stirea