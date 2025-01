FCSB este la un pas de o calificare istorica! Gigi Becali isi umple conturile de bani daca echipa se califica direct in ,,optimi"

FCSB se afla la un meci distanta de o adevarata performanta. Echipa din Bucuresti isi poate umple conturile daca reusesc sa se califice direct in ,,optimi" dupa faza grupelor.FCSB ocupa locul 8, ultima pozitie care asigura calificarea directa in "optimi", cu 14 puncte acumulate. De partea cealalta, echipa de pe locul 25, FC Porto, are doar 8 puncte. Chiar si in cazul unui rezultat de egalitate cu Manchester United, sansele FCSB de a incheia prima faza a competitiei in top 8 raman ridicate. ... citește toată știrea