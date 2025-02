FCSB s-a saturat de Daniel Popa! Fostul atacant de la "U" Cluj a fost dat afara: ,,Nu tine o minge, toate le pierde, impiedicat"

Daniel Popa, fostul jucator al actualului lider "U" Cluj, a fost dat afara de la FCSB dupa ce a reusit sa marcheze doar doua goluri in 30 de meciuri.Patronul Gigi Becali nu a mai mizat de ceva vreme pe atacantul ajuns la 29 de ani. Acesta a acceptat rezilierea contractului desi angajamentul cu FCSB expira in vara anului 2026.FCSB l-a adus de la "U" Cluj pentru 300.000 de euro.Cu toate acestea, Daniel Popa si-a gasit rapid o noua echipa. El ar urma sa joace in Kazahstan, la Aktobe.,, ... citește toată știrea