FCSB se intoarce astazi in Europa League. Charalambous: ,,Numele RFS nu spune multe, dar au trecut de Apoel. Pafos, a trecut de CFR Cluj, asta spune multe"

Fotbalul mare se intoarce in Romania. Campania in Europa League incepe astazi pentru FCSB, care o va intalni pe RFS, cotata la aproape 10 milioane de euro, pe teren propriu, de la ora 22:00.Campioana Romaniei o va infrunta pe castigatoarea intrecerii interne din Letonia. Evaluata de Transfermarkt la 36,85 milioane de euro, FCSB va porni pe Arena Nationala ca principala favorita in fata celor de la RFS.La conferinta de presa premergatoare partidei FCSB- RFS, antrenorul Elias Charalambous a ... citește toată știrea