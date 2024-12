Fenomenal! Clujeanca Carmen Amariei a fost inclusa in ,,EHF Hall of Fame", galeria legendelor handbalului european

Clujeanca Andreea Carmen Amariei a fost inclusa in galeria legendelor handbalului european, EHF Hall of Fame, sambata, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Viena.De asemenea, aceeasi titlu prestigios l-a primit si fosta internationala Luminita Hutupan-Dinu.Anul acesta, 21 de fosti handbalisti si handbaliste au fost onorati in acest fel de EHF. In EHF Hall of Fame mai figureaza doua romance, Narcisa Lecusanu si Cristina Varzaru.PortariAndreas Thiel (Germania)Mats Olsson (Suedia)Dejan ... citește toată știrea