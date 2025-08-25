Editeaza

"Fenomenul" Amalia Lica, laudata de Emil Boc dupa performanta exceptionala de la Mondiale: "Are toate ingredientele unei mari campioane!"

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 25 August 2025, ora 12:15
17 citiri
Primarul din Cluj a povestit ca a avut bucuria de a o intalni pe Amalia luna trecuta, la Cluj-Napoca, cu ocazia Cupei Mondiale gazduite in BT Arena, eveniment ce a adus la un loc cele mai bune sportive ale momentului. "Chiar daca are doar 16 ani, Amalia are toate ingredientele unei mari campioane: gratie, talent, tehnica, frumusete, ambitie, modestie si atitudine de invingatoare!", a subliniat Emil Boc, convins ca ascensiunea Amaliei Lica abia a inceput si ca numele ei va rasuna tot mai des pe ...citește toată știrea

