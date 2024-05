FINALA la baschet. "U" a spulberat-o pe Oradea in primul meci

U-BT Cluj-Napoca s-a impus in primul meci al finalei campionatului national masculin, trecand categoric, pe teren propriu, de CSM CSU Oradea, cu 95-64 (43-31). Cei mai buni marcatori ai clujenilor au fost Guzman, cu 22 de puncte si Cate, cu 18."Nu ne-am gandit ca vrem sa castigam la 31 de puncte sau la un singur punct. Noi am vrut doar o victorie si ne-am concentrat asupra atitudinii noastre. Evident, am facut un joc. Intensitatea noastra s-a vazut la recuperare, acolo unde am avut cu 20 de ... citește toată știrea