Finantatorul FCSB va depune o plangere impotriva rivalei CFR Cluj: "Nu respecta legea"

Gigi Becali, finantatorul FCSB, a anuntat ca intentioneaza sa depuna o plangere impotriva rivalei CFR Cluj, pentru ca nu ar respecta ordinul Ministerului Sportului privind numarul jucatorilor romani utilizati in meciuri.Ministrul Sportului, Eduard Novak, a impus o pondere de minim 40% a sportivilor romani la competitiile nationale, in sporturile de echipa. Mai multe echipe din Liga 1 nu respecta acest ordin, pentru ca au multi jucatori straini in lot. Federatia Romana de Fotbal a cerut ... citeste toata stirea