Fiul lui Leljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, hat-trick in tricoul "U" Cluj: ,,Este constient ca este parte a unui club mare si acum"

Leljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a discutat despre cariera fiului sau, care joaca pentru juniorii Universitatii Cluj.El si-a inceput cariera in renumita academie a celor de la Dinamo Zagreb. Tatal sau antreneaza de ceva vreme in Superliga Romaniei, iar baiatul si-a dorit sa vina si el in tara. Totusi, a ales sa nu mearga la juniorii lui Dinamo Bucuresti, desi multi ar fi spus ca acolo i-ar fi fost mult mai usor sa se impuna.Leljko Kopic a declarat ca fiul sau trebuie sa isi ... citește toată știrea