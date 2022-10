Flaviu Chisu: Nu se poate descrie in cuvinte sentimentul pe care il traim cu totii

Gemina Cluj a devenit campioana Europei la EuroBusiness Cup. Echipa campioana este formata din militari ai Diviziei 4 Infanteria Gemina.Cu 8 goluri marcate dintre care unul in finala, Flaviu Chisu a fost desemnat cel mai bun mijlocas al turneului. Ziarul 21 a stat de vorba cu cel mai bun mijlocas de minifotbal de la acest turneu.Flaviu Chisu: Nu se poate descrie in cuvinte sentimentul pe care il traim cu toti. Cu siguranta peste ceva timp ne vom da seama ce am realizat si ... citeste toata stirea