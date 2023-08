Clubul sportiv ACS TOPSPIN din Floresti a promovat in Divizia B la tenis de masa, dupa ce a castigat meciurile din cadrul concursului national de calificare gazduit de orasul Moinesti, in perioada 12.08 - 13.08.2023.Clubul sportiv ACS TOPSPIN din Floresti a participat cu trei echipe, doua masculine si una feminina incercand sa atace locurile care duc la promovare. Dupa doua zile de meciuri palpitante toate echipele au reusit sa se califice pentru sezonul acesta in Divizia B, fiind o ... citeste toata stirea