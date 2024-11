Florin Nita, eroul din poarta nationalei, mesaj emotionant pentru fani: "Sunteti de neinlocuit. Romania, te iubesc!"

In partida impotriva selectionatei din Cipru, Nita a fost eroul salvator. In minutul 66, oaspetii au avut o ocazie sa egaleze, insa portarul a intervenit perfect in fata jucatorului Ioannis Pittas, care scapase singur pe contraatac.Portarul s-a intins prea mult pentru a bloca sutul cipriotului. Dupa ce a primit ingrijiri medicale, Nita a facut semn ca nu mai poate continua iar fotbalistul a fost schimbat imediat cu Stefan Tarnovanu.Cei peste 40.000 de spectatori prezenti pe Arena Nationala ... citește toată știrea