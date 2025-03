Fost atacant CFR Cluj, premiat ca antrenor. Lucreaza cu echipa in care au jucat Messi si Maradona: "Sunt aici pentru a-mi indeplini un vis"

Cristian Fabbiani, fostul atacant al CFR Cluj si actualul antrenor principal al echipei argentiniene Newell's Old Boys, a fost premiat pentru munca sa ca tehnician. El a fost numit antrenor principal doar la finalul lunii februarie, conform sport.ro.Fabbiani, in varsta de 41 de ani, a fost premiat cu titlul de antrenor al etapei, dupa ce echipa sa a reusit sa bata Atletico Tucuman in deplasare, cu un scor de 1-2. El a reusit sa impune aceasta victorie dupa un sir de patru infrangeri ... citește toată știrea