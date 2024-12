Fost jucator U Cluj, urmarit de traficanti, dupa ce i-au incendiat casa de 2 ori. A fost implicat intr-o afacere cu stupefiante, incheiata cu un jaf

Elvis Manu, atacant olandez in varsta de 31 de ani, care a evoluat pentru Universitatea Cluj in sezonul 2023/2024, este implicat intr-un scandal de proportii in tara sa natala. Actualul fotbalist al echipei FC Volendam este cautat atat de politia olandeza, cat si de membrii unei retele grupari mafiote.Potrivit publicatiei De Telegraaf, Manu ar fi participat la o tranzactie de droguri care s-a incheiat cu un jaf. Incidentul a atras furia membrilor unei grupari de crima organizata, care au ... citește toată știrea