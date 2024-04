Fostul antrenor al CFR Cluj s-a mutat in Spania: "Cheltuiesc mai putini bani decat in Bucuresti. Stiti cat dau pe curent?"

Fostul antrenor al CFR Cluj, Ioan Andone, s-a mutat in Marbella, Spania, fiind incantat ca are cheltuieli mai mici."Locuiesc la Marbella, dar nu pot sa depasesc sase luni de stat acolo, pentru ca rezidenta fiscala o am in Romania. Daca stau acolo, ei vin cu dubla impozitare", a declarat Ioan Andone pentru GSP. Acesta subliniaza ca, desi Spania are legi stricte in ceea ce priveste sederea prelungita, beneficiile trairii acolo sunt considerabile: "Asa-i legea in Spania, ma pot controla cand dau ... citește toată știrea