Denis Alibec (32 ani) motorul Farului in lupta pentru titlu, a marcat 14 goluri in campionat si a oferit 8 pase decisive in 31 de meciuri.Fotbalistul asteapta acum un transfer in strainatate, dar intre timp a primit o veste buna. Camera de Solutionare a, Litigiilor, din cadrul FIFA, a decis ca romanul sa primeasca de 1,2 milioane de euro de la Kayserispor, pe motiv ca turcii i-au reziliat contractul abuziv si nu i-au platit salariile, potrivit GSP.Judecatorii FIFA au decis ca atacantul ... citeste toata stirea