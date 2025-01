Fostul jucator de la CFR Cluj a semnat! Echipa de renume din Europa la care a ajuns Philip Otele

Fostul jucator de la CFR Cluj, Philip Otele, a ,,rezistat" doar sase luni in Emiratele Arabe Unite, acolo unde a jucat pentru Al-Wahda.FC Basel, echipa care domina fotbalul elvetian in urma cu opt ani, l-a achizitionat pe nigerian sub forma de imprumut. Marti, clubul elvetian a oficializat transferul, acompaniat de un videoclip spectaculos dedicat prezentarii lui Otele.Noul numar sapte al echipei FC Basel va juca sub forma de imprumut pana la sfarsitul sezonului. Clubul are insa optiunea ... citește toată știrea