Fostul patron de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, acuzat ca l-a inlaturat pe Mitica din fruntea LPF: "S-a suparat pe mine, apoi m-a si curatat"

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:49
Dumitru Dragomir a vorbit despre demiterea sa din fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, cand locul sau a fost preluat de catre GIno Iorgulescu.
Mitica a spus ca fostul finantator de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, s-ar fi suparat pe el, dupa ce acesta a cerut sa vanda drepturile TV fara licitatie, noteaza fanatik.ro.

"Paszkany m-a facut cu Ponta si cu asta (n.r. Dragnea) si m-au curatat. Atunci a luat Galatiul campionatul. Unde sa fiu eu bara-bara cu Paszkany? N-am mancat niciodata cu ...citește toată știrea

