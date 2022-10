Fotbalistul Cristi Manea si Irina Deaconescu s-au casatorit in secret. Cum a dat vestea cea mare jucatorul de la CFR

Cristi Manea, jucatorul de la CFR Cluj, s-a casatorit in secret cu Irina Deaconescu, celebra vloggerita. In acest sezon, Cristian Manea (25 ani) s-a impus in flancul drept al CFR-ului, iar evolutiile bune l-au readus la echipa nationala. Jucatorul traverseaza insa o perioada foarte buna si pe plan sentimental. Manea traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Irina Deaconescu (24 ani), din care au rezultat doua fete.Irina Deaconescu si Cristi Manea traiesc de ceva timp o frumoasa ... citeste toata stirea