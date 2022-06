FOTO - Fostul fotbalist, Adrian Mutu, a dat zeci de autografe fanilor din Cluj. Mutu va juca duminica in meciul de retragere din cariera

Fostul fotbalist Adrian Mutu a sustinut o sesiune de autografe, miercuri, 8 iunie, la Iullius Mall, in Cluj-Napoca. Adi Mutu a venit la Cluj cu ocazia meciului de retragere organizat in cadrul Sports Festival. Meciul va avea loc duminica, 12 iunie.Adrian Mutu va juca duminica seara intr-un meci de retragere in cadrul Sports Festival, derulat aceasta saptamana in Cluj-Napoca. Miercuri, 8 iunie, fostul fotbalist s-a intalnit cu fanii clujeni la Iullius Mall, unde a dat zeci de autografe si a ... citeste toata stirea