FOTO - Messi si Ronaldo apar, pentru prima data, impreuna intr-o reclama. Fotografia a devenit virala in cateva ore

Cristiano Ronaldo si Lionel Messi fac pentru prima data echipa intr-o campanie de marketing, care promoveaza brandul de lux Louis Vuitton, potrivit Daily Mail. Ce doi au postat reclama pe conturile lor de Instagram, iar postarea a strans aproape 14 milioane de aprecieri in doua ore.In fotografia facuta de Messi si Ronaldo pentru Louis Vuitton, cei doi apar fata in fata in timp ce joaca o partida de sah care are ca tabla o valiza Louis Vuitton. "Victoria este o stare de spirit", au scris cei ... citeste toata stirea