FOTO Oamenii lui Varga. Lideri importanti din PSD, alaturi de patronul CFR-ului la meciul cu Lazio, de la Roma

CFR Cluj a pierdut prima mansa din dubla cu Lazio, din Conference League, scor 0-1 si spera intr-o minune la returul de la Cluj.Campioana a avut oaspeti de seama in tribunele de pe Olimpico. Potrivit GSP, in sectorul rezervat clujenilor au aparut, alaturi de Nelutu Varga, omul cu banii din Gruia, Vasile Dincu, Sorin Grindeanu si Marcel Ciolacu.Dincu a facut parte din delegatia campioanei la Roma. Alaturi de Nelu Varga, patronul CFR-ului cu care se afla in relatii foarte bune, politicianul a ... citeste toata stirea