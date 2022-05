FOTO. Peluza Sepcile rosii: Juniorii U Cluj s-au calificat in finala Ligii Elitelor. Muncesc mai mult decat cei mari, sunt mai sinceri!

Peluza Sepcile Rosii felicita performantele juniorilor de la U Cluj, care fac istorie in Liga Elitelor U-19 si pot ajunge in Liga Campionilor. Juniorii Universitatii Cluj vor juca in finala cu AFK Csikszereda, in 27 mai, pe Giulesti.De asemenea, juniorii U17 vor juca finala Ligii Elitelor U17 impotriva Universitatii Craiova. Partida va avea loc pe 28 mai la Tunari."Copiii si juniorii crescuti de Universitatea Cluj fac istorie in Liga Elitelor la toate grupele de varsta! Joaca finale si isi ... citeste toata stirea