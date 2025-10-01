Editeaza

FOTO. Peluza Visinie a afisat un mesaj interzis minorilor in timpul partidei cu U Cluj: "Asa au aparut dalmatienii". Jandarmeria ii cauta pe ultrasi

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 16:50
Inainte de derby-ul dintre Universitatea Cluj si CFR Cluj, Peluza Visinie a ramas fara trei mesaje, "confiscate" de fortele de ordine de la stadion. Mai exact de cei de la PP Protect, cei care asigura paza si protectia la astfel de meciuri. De mentionat ca Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca supervizeaza si sfatuieste firma de paza si protectie la meciuri, insa nu intervine direct doar in cazuri exceptionale.
Fanii celor de la CFR Cluj au afisat un mesaj interzis minorilor in timpul ...citește toată știrea

