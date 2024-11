FOTO. Pugilistul clujean care vrea sa intre in cartea de istorie a boxului mondial: "Nu ma dau batut si voi lupta mereu"

Pugilistul profesionist clujean, Marius Antonietti, (34 de ani) este exemplul clar ca atunci cand iti doresti ceva cu adevarat il poti obtine, prin multa munca si pasiune.Locuind pentru o perioada in Itala, Marius s-a intors in Romania, la Cluj, unde se pregateste alaturi de antrenorul sau Victor Puiu, alias Lupo, care, la vremea lui, a ajuns peste noapte sa fie un nume cunoscut in boxul profesionist.Marius Antonietti a declarat pentru Stiri de Cluj ca a reusit sa castige pana acum centurile ... citește toată știrea