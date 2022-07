FOTO - Romania a castigat 11 medialii la Openul European de judo de la Cluj

Romania a ocupat locul doi in clasamentul pe medalii la Openul European de judo de la Cluj-Napoca, obtinand nu mai putin de 11 medalii.Romania a ocupat locul secund in clasamentul pe medalii la Openul European de judo de la Cluj-Napoca, avand un bilant de 11 medalii: doua de aur, patru de argint si cinci de bronz, dintre care sapte au fost obtinute duminica, 3 iulie.Asley GonzalezSportivul din Cuba, Asley Gonzalez, a castigat categoria 100 kg, dupa ce l-a invins in finala pe compatriotul sau ... citeste toata stirea