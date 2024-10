FOTO. Romania invinge Lituania si are punctaj maxim in Liga Natiunilor, fiind pe primul loc in grupa

Romania a reusit a patra victorie consecutiva in Liga Natiunilor, marti, 16 octombrie, in fata Lituaniei, scor 2-1 (1-1).Meciul s-a desfasurat pe stadionul Darius ir Gireno din Kaunas, in grupa a 2-a din Liga C a Ligii Natiunilor.Razvan Marin (18 - penalty) si Denis Dragus (65) au adus a patra victorie consecutiva a tricolorilor in aceasta campanie, dupa ce balticii au deschis scorul prin Armandas Kucys (7 - penalty).Meciul de la Kaunas, desfasurat pe un teren greu, a inceput practic de la ... citește toată știrea