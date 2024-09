FOTO. Scene socante in Giulesti! Mai multi jurnalisti au fost agresati de un impresar chiar in fata jandarmilor care nu au reactionat

Un moment neplacut si socant a avut loc in repriza a doua a partidei dintre Rapid si Otelul, disputata in Giulesti. Reporterul iAMsport.ro Catalin Stroia a fost agresat de catre un agent de jucatori care purta ecusonul clubului galatean.Mai exact, in timpul meciului, mijlocasul Cristian Chira a iesit accidentat si a fost transportat la ambulanta. Reporterul iAMsport.ro Catalin Stroia incerca sa capteze imagini cu fotbalistul galatenilor, moment in care a fost atacat de un impresar din ... citește toată știrea