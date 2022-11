FOTO - Situatia la Campionatul Mondial. Vezi cine merge inca de acum mai departe din grupe

S-a incheiat a doua faza a grupelor Campionatului Mondial. Care sunt echipele deja calificate si care au cele mai mari sanse in ultimul meci din grupa.In urma disputarii a doua meciuri in faza grupelor, deja se cunosc cateva echipe care sigur vor merge mai departe. In rest, se da o batalie aprinsa pentru locurile ce vor duce in optimi.Grupa AIn grupa tarii gazda locurile pentru optimi sunt disputate intens. Olanda este pe primul loc la egalitate cu Ecuadorul, in timp ce Senegal este la un ... citeste toata stirea