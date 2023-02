FOTO. Suporterii CFR Cluj, actiune speciala pentru derby-ul cu FCSB: "Am sarit in ajutorul clubului si cu mari eforturi am reusit"

In aceasta seara, de la ora 21:00, CFR Cluj si FCSB se vor infrunta in etapa 24 de campionat, in Gruia, unde ieri a nins necontenit. Fanii echipei CFR Cluj au dat o mana de ajutor clubului si au participat ieri la deszapezirea gazonului inaintea partidei cu FCSB."Astazi am sarit in ajutorul clubului si cu mari eforturi am reusit sa degajam toata zapada de pe terenul de joc pentru ca maine sa se joace in conditii cat mai bune pentru aceasta perioada a anului.Ne asteapta un meci greu, iar ... citeste toata stirea