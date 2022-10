FOTO - Trei accidente in 30 de minute la Raliul Clujului: O persoana a fost transportata la spital

Trei accidente au avut loc in decurs de jumatate de ora, duminica, 9 octombrie, la Raliul Clujului. O persoana a fost transportata la spital dupa ce a fost consultata de echipajul SMURD.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Cluj (ISU Cluj), o persoana a fost transportata la spital pentru ingrijri de specialitate:"Duminica, 9 octombrie, au fost cateva iesiri in decor la care noi nu am fost solicitati, iar pe ... citeste toata stirea