FOTO. U-BT Cluj - CSO Voluntari, 1-1 la general, in finala Ligii Nationale de baschet masculin. Campioana, invinsa pe teren propriu

U-BT a avut parte de un esec in al doilea meci al finalei Ligii Nationale. Campioana la baschet masculin, a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de castigatoarea Cupei Romaniei in acest sezon, CSO Voluntari, scor 74-69 (46-33), in al doilea meci din cinci programate in finala Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei au fost Richard 21 puncte, Hogue 13, pentru U-BT Cluj, respectiv Moldoveanu 16, Thompson 16, pentru CSO Voluntari.Meci si mai incrancenat ca in deschiderea finalei, in ... citeste toata stirea