FOTO. "U" Cluj s-a reunit pentru pregatirea noului sezon. Absentii de la primul antrenament

FC Universitatea Cluj s-a reunit marti seara, Erik Lincar conducand prima sedinta de pregatire a "Sepcilor Rosii" pentru noul sezon din Liga 1, programat sa inceapa in data de 16 iulie. "U" a revenit pe prima scena a fotbalului romanesc, dupa sapte ani in care a parcurs drumul de la cel mai jos nivel pana in prima liga.La sedinta de pregatire desfasurata pe terenul "Remus Campeanu" din Parcul Sportiv "Iuliu Hatieganu" au fost prezenti 19 jucatori, majoritatea fiind din lotul cu care s-a ... citeste toata stirea