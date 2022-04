FOTO: Victorie categorica pentru "U" pe Cluj Arena. O eroare de amator a decis soarta meciului

FC Universitatea Cluj s-a impus in fata celor de la Concordia Chiajna cu 3-1, intr-un meci care a contat pentru etapa cu numarul 5 a play-off-ului Ligii a 2-a. Slaba prezenta a fanilor in tribune, nu i-a incurcat pe alb-negri sa marcheze un gol de la peste 35 de metri. Peluza "studentilor" a avut parte de un adevarat show dupa golul lui Denis Ispas.Oaspetii au fost primii care au punctat pe tabela in minutul 27 prin Voicu. Extrema Chiajnei a recuperat o minge de la Hofman si l-a invins apoi ... citeste toata stirea