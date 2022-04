FOTO/VIDEO. Victorie fantastica pentru "U" in derby-ul cu Petrolul Ploiesti! Demonstratie de forta pentru alb-negri, esec dureros pentru ploiesteni

Un meci demn de Liga 1 a avut loc in aceasta seara pe Cluj Arena. Entuziasmul nu a lipsit in tribune, unde a fost prezenta numeroasa galerie a Sepcilor Rosii, si nici in teren. Baietii lui Erik Lincar au reusit sa domine categoric la toate capitolele Petrolul. Lupii galbeni au fost distrusi realmente la fazele fixe dupa doar 26 minute de vis pentru formatia gazda, in care aceasta a reusit sa marcheze trei goluri.Astfel, dupa meciul incendiar de pe Cluj Arena, in care echipa clujeana a invins ... citeste toata stirea