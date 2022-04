FRF anunta o noua competitie oficiala. Liga Elitelor U19 va disparea

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, miercuri, o noua competitie FRF, Liga de Tineret, care va inlocui Liga Elitelor U19.Decizia a fost luata ca urmare a unei analize FRF din care a rezultat faptul ca, dintre jucatorii folositi in Liga Elitelor U19, 60 la suta erau, de fapt, Under 18. In plus, jucatorii de la loturile nationale U19 si U18 nu mai evoluau in Liga Elitelor U19, provenind in totalitate de la seniori.De asemenea, in UEFA Youth League, jucatorii U19 care ... citeste toata stirea