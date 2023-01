Fundasul dreapta italian Roberto Romeo (32 de ani) se desparte dupa un an de alb-negri."FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu formatia FK Csikszereda Miercurea Ciuc pentru transferul jucatorului Roberto Romeo (32 de ani). Ii multumim pentru contributia adusa la promovarea echipei in prima liga si ii dorim mult succes in noul ... citeste toata stirea