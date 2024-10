Fundasul Radu Boboc de la U Cluj, dupa ce a marcat primul gol in meciul cu Unirea Slobozia: "Trebuie sa muncim mai mult ca sa revenim la ce am fost"

Universitatea Cluj a reusit sa marcheze doua goluri in meciul de sambata, 5 octombrie, dezbatut cu Unirea Slobozia. Scorul a fost 2-2, dar studentii se mentin pe prima pozitie in Superliga. Acest lucru s-a intamplat si datorita fundasului Radu Boboc, cel care a marcat primul gol in tricoul lui "U" si a oferit si o pasa decisiva la golul lui Miranyan.Fotbalistul U Cluj a analizat confruntarea si a vorbit despre obiectivele pe termen scurt ale echipei."A fost un meci dificil, ne asteptam sa ... citește toată știrea