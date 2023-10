Romania are o reprezentanta in ultima mansa a turneului de la Cluj-Napoca! Gabriela Ruse a ajuns in marea finala dupa un succes obtinut sambata, in penultimul act, scor 6-1, 6-4, in fata Rebekai Masarova.Gabriela Ruse (188 WTA) a reusit o prestatie excelenta in partida cu cea de-a patra favorita, spaniola Rebeka Masarova, pe care a invins-o in doua seturi, ... citeste toata stirea