CFR Cluj a ratat titlul iar Stefan Gadola, actionarul minoritar din Gruia, a erupt impotriva arbitrajului VAR din Superliga."O spun iar, cu multa responsabilitate, cred ca da. Am fost un mare luptator pentru a introduce VAR-ul, pentru a se lua decizii corecte, sa fie o lupta corecta. Sportul trebuie sa fie de caracter, sa arate corectitudine.Din pacate, VAR-ul nostru e fantastic, extrem de ciudat, va spun sincer. E ciudat! Daca as avea probe, as spune ca a fost premeditat. Totusi, e ciudat ca ... citeste toata stirea