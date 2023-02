Gafa mare la CFR Cluj. Campioana, obligata sa plateasca o suma imensa pentru un fotbalist la care voia sa renunte

CFR Cluj primeste o lovitura grea din partea FIFA. Forul international a decis ca lidera Superligii trebuie sa ii achite brazilianului Roger salariile pe urmatorii doi ani si jumatate (restul contractului), adica o suma aproximativa de 500.000 de euro, potrivit GSP. In plus, mijlocasul in varsta de 26 de ani a devenit liber de contract.Roger, care a imbracat tricoul "feroviarilor" de 33 de ori in acest sezon, a depus reclamatie impotriva campioanei en-titre dupa ce aceasta a ... citeste toata stirea