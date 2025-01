"Galeria din doua inimi": Un tata si fiica sa, fani loiali ai lui U-BT, au fost galeria Clujului in Lituania, la 1500 de km distanta VIDEO

Intr-o sala de baschet din Lituania, unde culorile si vocile locale dominau tribunele, un colt al arenei a fost patruns de un suflu aparte: o "galerie" formata din doar doua inimi clujene. Tata si fiica, cei doi fani ai echipei U-BT Cluj au strabatut peste 1.500 de kilometri pentru a-si sustine echipa de suflet in confruntarea cu Lietkabelis.Ca o raza de lumina intr-un ocean de intuneric, cei doi au demonstrat ca adevarata pasiune nu se masoara in numar, ci in intensitate. Desi singuri, vocile ... citește toată știrea